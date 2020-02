Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, sta per diventare di nuovo papà. Gaia Lucariello, sua moglie, è incinta. La notizia è stata data dai diretti interessati via social. Nel giorno del compleanno di lei, il 26 febbraio, la bionda ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui l’ex calciatore e il loro primogenito Lorenzo, nato nel 2013, fanno volare in casa dei palloncini colorati di azzurro (il nascituro è infatti un altro maschietto). “Oggi 26 febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili... Non avere paura...”, ha scritto Gaia condividendo la clip e lasciando intendere che rimanere incinta non è stato semplicissimo.

Subito tantissimi gli auguri arrivati alla coppia via social. Tra gli altri Jessica Malena, moglie del calciatore Ciro Immobile. “Già vedo una bella coppia all’attacco”, ha commentato in modo scherzoso. Poi tantissimi like e messaggi di affetto da parte di amici, conoscenti e semplici follower.

Simone, 43 anni, ha anche un terzo figlio, Tommaso, nato 18 anni fa dalla relazione con Alessia Marcuzzi. I rapporti tra Alessia e Gaia, 37 anni, sono ottimi. La loro è una grande famiglia allargata e la stessa conduttrice ha lasciato un commento al post: tantissimi cuori rossi. Molto probabilmente era però già stata avvertita della lieta novella prima dell’annuncio ufficiale.

Scritto da: la Redazione il 26/2/2020.