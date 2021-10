Sinisa Mihajlovic nonno: la figlia ha partorito, sesso e nome del bebè

Sinisa Mihajlovic è nonno, la figlia Virginia, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, oggi, giovedì 28 ottobre, ha partorito. La bella 23enne annuncia sul social l’arrivo della cicogna e svela pure il sesso e il nome del bebè.

Virginia Mihajlovic ha dato alla luce una femminuccia. “Benvenuta al mondo amore della mia vita. Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco. L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”, scrive accompagnando le sue parole con uno scatto della neonata.

Al settimo cielo pure il neo papà, Alessandro Vogliacco, coetaneo di Virginia, calciatore del Benevento. “Violante Vogliacco. L’amore di mamma e papà. 28.10.2021 il giorno più importante della nostra vita, grazie amore”, sottolinea sul social a sua volta.

La gravidanza di Virginia era stata comunicata all’allenatore del Bologna 52enne, ex calciatore di rango di club prestigiosi, come la Lazio, lo scorso maggio con una sorpresa. Sinisa, commosso, non era riuscito a trattenere le lacrime di grande commozione. Ora sarà entusiasta per la nipotina: il momento che più aspettava è finalmente arrivato e saprà come spupazzare la bimba e viziarla amorevolmente.

