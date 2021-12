Cecilia Rodriguez anche quest’anno si è occupata in prima persona dell’iniziativa solidale ideata con la sorella Belen. Qualcosa però è andato storto...

Si tratta del Sister’s Market, un pop up store aperto solo per pochi giorni a Milano. In Corso Porta Ticinese sono in vendita gli abiti, le scarpe e gli accessori delle sorelle argentine che svuotano i loro armadi per dare il ricavato in beneficenza. Nei giorni dell’allestimento a dare una mano c'era tutta la famiglia: anche i genitori delle due Veronica Cozzani e Gustavo e il fidanzato di Cecilia Ignazio Moser. Unica assente Belen Rodriguez che è a casa con i figli Santiago e Luna Marì. Il primo giorno di apertura è stato il 23 dicembre, ma poi Cecilia ha annunciato la chiusura per problemi di salute.

Su Instagram la 31enne ha spiegato: ‘’Vi volevo comunicare a malincuore che oggi non apriremo il Sister’s Market perchè io non sto bene e preferiamo stare a casa tranquilli per poter prenderci cura di tutti e in questo caso anche di me. Ora proverò a caricare i capi online e così se qualcuna non può venire proveremo a spedirli’’.

L'anno scorso l'evento solidale è stato un successo, quest'anno invece le sorelle Rodriguez hanno dovuto affrontare diverse difficoltà...

