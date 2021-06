Skin e la compagna aspettano un bebè: primo figlio per la coppia, l'annuncio

Skin e la compagna Ladyfag aspettano un bebè. La storica leader degli Skunk Anansie e la scrittrice e performer presto saranno in tre: la cantante 53enne e la 44enne regalano il tenero annuncio sul social. E' il primo figlio per la coppia.

L’ex giudice di X Factor non sta nella pelle. In uno degli scatti postati sul social abbraccia felice il pancione di Ladyfag (vero nome Rayne Baron), giornalista e scrittrice oltre che performer e produttrice di eventi: "Con un bebè diventiamo tre", scrive. La compagna sul suo profilo si fa vedere completamente nuda con pancia in vista e la scritta in sovrimpressione “Coming soon”.

“Mamme 2B. Molto molto eccitate”, scrive ancora Deborah Anne Dyer, in arte Skin. Le due stanno insieme da quattro anni, la cicogna arriverà presto, poi finalmente potranno sposarsi. A settembre dello scorso anno la rocker aveva annunciato le nozze, rimandate a causa della pandemia.

Skin, sposata in passato dal 2013 al 2015 con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly, sempre via social, aveva svelato: “Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente”. “Sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d'amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina”, aveva commentato la compagna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/6/2021.