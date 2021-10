Skin, mamma a 54 anni: mancano due mesi al parto della compagna, foto del pancione 

Skin è entusiasta di diventare mamma a 54 anni. La cantante degli Skunk Anansie si fa vedere in foto sul social vicino alla compagna 45enne mentre le accarezza il pancione, mancano solo due mesi al parto. Le forme di Rayane Baron, in arte Ladyfag, sono esplosive.

“Mancano due mesi. E’ entusiasmante e sto cercando di fare il più possibile adesso, in modo tale da non fare niente per un po' quando nascerà il bebè - confessa l’ex giudice di X Factor a Ok Magazine - E’ strano, non pensavo che sarebbe successo alla mia età. E’ emozionante”.

Insieme da 13 anni l’artista e la compagna non hanno voluto rivelare il sesso del bebè. Skin è contenta, ma svela pure di non aver mai pensato in vita sua di portare avanti una gravidanza: “Non ho mai voluto avere un bambino, intendo nel mio corpo. Adoro, però, che lo stia facendo la mia compagna”.

Non ha alcun timore di essere genitore: “Ho già cresciuto un bambino in una relazione precedente. Amo i bambini e ho tanti nipoti. I bambini mi amano perché faccio la stupida. Sono entusiasta all'idea di vestire un bebè con abitini assurdi almeno finché possiamo farlo”. Sa già quali valori trasmettere al bambino o alla bambina: desidera abbia una mente aperta verso il prossimo, abbia il coraggio di sfidare se stesso e mettersi alla prova, senza paura. “Spero che saremo fortunate abbastanza da avere un figlio che non abbia paura di fare errori. E’ importante avere la capacità di capire di aver fatto qualcosa di sbagliato, imparare e andare avanti. Viviamo in una società che non tollera che le persone facciano errori. E’ come se tu potessi essere distrutto solo perché hai pronunciato una frase sbagliata”, sottolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2021.