Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez sono riapparsi per la prima volta nella stessa foto social a mesi di distanza dalla pubblicazione degli ultimi scatti di coppia. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ e il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez sono ancora fidanzati, come avevamo scritto la settimana scorsa, quando lei è tornata dall’Asia, dove ha registrato la nuova stagione di ‘Pechino Express’. Adesso c’è anche la prova fotografica, che però non è stata condivisa sul social da uno dei due, ma da Ignazio Moser.

La 25enne e il 31enne lo scorso weekend hanno passato un pomeriggio con Cecilia e Ignazio. I quattro sono andati a sfidarsi su una pista di Go-Kart vicino Milano. E qui l’ex ciclista ha scattato una foto in cui appaiono la fidanzata Chechu e i “cognati” Soleil e Jeremias. L’immagine è stata poi condivisa anche dai diretti interessati.

Insomma tra loro le cose sembrano stare funzionando. E anche i parenti di lui hanno accettato la presenza della bionda italoamericana, che all’inizio era stata vista con un po’ di diffidenza dalle sorelle di Jere, come aveva rivelato la stessa Cecilia in un’intervista rilasciata a Gossip.it.

Scritto da: la Redazione il 9/12/2019.