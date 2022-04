Soleil a 'Le Iene’, Belen dimentica che è l’ex di suo fratello: 'L’ha fatto a posta’

Durante l’ultima puntata de ‘Le Iene’ Soleil Sorge è stata ospite in studio di Belen Rodriguez e Teo Mammucari. I due l’hanno introdotta al pubblico con un a breve presentazione. L’argentina ha spiegato: “E’ perfettamente bilingue”. Mammucari ha subito punto l’italo-americana: “No, diciamo che è trilingue, al Grande Fratello abbiamo visto una trilingue… (il riferimento ironico è ai baci scambiati con Alex Belli, ndr)”. Poi Belen ha fatto l’elenco dei fidanzati noti della bionda 27enne: “Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmaria Antinolfi”.

La Rodriguez però è apparsa dimenticare che Soleil è stata fidanzata per qualche mese anche con suo fratello Jeremias, con cui ha condiviso un’edizione dell’Isola dei Famosi. Teo ha subito notato questa cosa. Rivolgendosi a Solei ha detto: “Eri la fidanzata del fratello”. Poi parlando con Belen ha aggiunto: “Era tua cognata”. La mora ha cercato di sminuire la dimenticanza: “Vabbè, è acqua passata”. Soleil invece ha sottolineato come, secondo lei, si sia trattato di un’omissione voluta: “C’era anche lui nella lista, l’ha omesso appositamente”.

Ai tempi del flirt tra Soleil e Jeremias infatti in molti avevano raccontato che tra lei e la famiglia di lui non scorresse esattamente buon sangue. La stessa Cecilia Rodriguez intervistata da Gossip.it aveva sottolineato di non essere sua amica. “Non l’ho mai capita”, aveva dichiarato ai nostri microfoni.

Scritto da: la Redazione il 14/4/2022.