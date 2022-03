Soleil parla degli ex fidanzati: rapporti oggi con Jeremias e Onestini

Soleil Sorge ha parlato a ‘Verissimo’ di due dei suoi ex fidanzati, i più noti. La 27enne, che è stata tra i concorrenti più in vista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato in che rapporti è oggi con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, e con Luca Onestini. Li ha conosciuti entrambi in televisione, il primo durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, il secondo a Uomini e Donne.

Parlando dell’argentino ha detto: “Jeremias ho visto che è andato a L’Isola dei Famosi con il padre (è tornato nuovamente in Honduras, ndr). Lui era fortissimo a L’Isola ed anche qua sono sicura che saranno una coppia forte. Siamo rimasti in buonissimi rapporti ma non siamo rimasti in contatto costante, non l’ho sentito di recente. Ma gli auguro tutto il bene”.

Diversa la situazione con Onestini: “Io e Luca? Potrei definirlo un conoscente a malapena, quasi non lo ricordo più, mi è totalmente indifferente. In questi anni non ci siamo più né sentiti né parlati, non abbiamo mai riallacciato i rapporti. Sono passati così tanti anni che io non ho alcun tipo di rancore verso di lui, Gianmarco (fratello di Luca, ndr) a La Pupa e il Secchione lo tratterò come un concorrente qualsiasi”.

Scritto da: la Redazione il 28/3/2022.