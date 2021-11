Soleil si riavvicina a Gianmaria e Alex Belli si ingelosisce: 'E' incoerente perché...'

Soleil Sorgè al GF Vip si riavvicina all’ex Gianmaria Antonolfi e Alex Belli si ingelosisce. L’attore critica fortemente l’ex corteggiatrice 27enne: “E’ incoerente”.

Il 38enne e la 27enne sembrano entrare in guerra. A Soleil ha fatto malissimo l’attacco della moglie di Alex, Delia Duran, che ha parlato male di lei in tv anche a Pomeriggio 5. La ragazza si stacca e, rabbuiata in Casa, si sfoga con Gianmaria, ma Belli non gradisce.

La Sorgè trascorre molte ore con Antinolfi, su Alex gli confida: “E’ un bravissimo ragazzo, lo adoro. Non è che lo critico anzi, è una persona che mi piace tantissimo ma non è per niente il mio tipo di uomo. Mi ha dato fastidio una cosa, gliel'ho anche detto. Lui sentendosi accusato di avere un interesse nei miei confronti, non mi è piaciuto che nei giorni a seguire ha iniziato a dire ‘Figurati se io posso stare con una che…' e ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico, difetti e cose che sono spontanee mie”.

Poi aggiunge: “Non mi è piaciuto che lui abbia iniziato a elencare tutte queste cose dicendo: ‘Ma figurati se io posso mai innamorarmi di una persona così'. Sempre in maniera scherzosa ma lo ha fatto di continuo. A un certo punto mi chiedo perché hai bisogno di sminuirmi per far passare che non c'è interesse”.

Poi, ricordando il confronto con Delia dice: “Quando è venuta Delia l'altra sera e mi ha detto quelle cose, tu che mi conosci non pensavi che l'avrei mangiata viva? Cioè proprio un leone con una bistecca davanti stracciata a pezzi? Non l'ho messa al suo posto, non mi sono difesa, non ho reagito come magari si sarebbe meritata ma, in realtà, ho fatto la cosa più giusta, ho parlato nel modo più giusto, con il tono più giusto. Mi sono sentita superiore rispetto a quello che pensavo di essere io, in un momento del genere”.

Soleil prende le distanze dall’amico ‘speciale’, lui però ci rimane male. Geloso? Potrebbe essere così. Intanto Belli si sfoga con Sophie Codegoni e gli altri. “Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza. Sole si è incespugliata in una cosa assurda. Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati. Li ho visti a ridere, scherzare e abbracciarsi. Io di coerenza ne vedo poca, mi stupisco di Soleil sinceramente. Hanno usato parole pesanti e poi adesso sono insieme”, sottolinea.

Alex conclude nel suo attacco: “Io credo che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare. Non trovo coerenza in questo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2021.