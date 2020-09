Soleil Sorge chiarisce la sua posizione con Andrea Iannone. Dopo la fine della sua relazione con Jeremias Rodriguez la bella 26enne è stata paparazzata insieme al pilota abbruzzese.

Un flirt che la Sorge ha categoricamente smentito, spiegando alle pagine di Chi com’è avvenuto il loro incontro: ''Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica ed eravamo ospiti nella villa di un mio amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. Mi hanno attaccata per quelle foto quando, in realtà, ho incontrato solo uomini interessati alla mia immagine''.

La Sorge non ha peli sulla lingua: ''Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis.Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo, è una reazione umana. Dopo essere stato con Belen ha cambiato la propria immagine e poi si è messo con Giulia De Lellis, che non c’entra niente con Belen, l’unico filo conduttore è la popolarità. Sarà anche interessato fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non starei mai con uno che è stato con la mia ex cognata''.

Poco dopo però è arrivata la replica di Iannone che nelle stories Instagram ha scritto: ''Da anni continuo a a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà cosa. Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passioni, cose concrete, sempre con rispetto e in silenzio''.

Soleil infatti ha rivelato di essere stata molto innamorata di Jeremias e di essere rimasta in buoni rapporti con la sua famiglia: ''Con lui ci siamo innamorati nel senso più puro del termine. Ci siamo trovati umanamente e ci siamo piaciuti, ancora prima di andare all’Isola. Solo che, una volta finito il reality, sono venuti fuori alcuni suoi problemi personali. Con Belen, che sembra così dura, ci siamo riconosciute per la forza di carattere tipicamente femminile che ci contraddistingue, e anche Cecilia la adoro. Mi sono occupata di Jeremias, gli trovavo i lavori e gli sono stata vicina nei momenti difficili. La sua famiglia mi ha ringraziata, mi hanno detto che con me è cambiato''.

La Sorge, prima corteggiatrice a Uomini & Donne e poi naufraga all'Isola dei Famosi non vuole essere nominata solo per i suoi fidanzati: ''Ho sbagliato a entrare in questo giro, sono partita con Onestini, poi con Marco Cartasegna, e ho proseguito con Jeremias. Non voglio fare parte di quella serie di persone senza arte né parte che usano il gossip per arrivare, credo che uno debba emergere come singolo e perché sa fare qualcosa''.

9/9/2020