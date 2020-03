Soleil Sorgé bloccata a Santo Domingo con Marco Ferrero, Iconize

Soleil Sorgé è bloccata a Santo Domingo. E' in quarantena con l'amico Marco Ferrero, detto Iconize. Potrà tornare in Italia solo grazie all'intervento dell'ambasciata che in piena emergenza Coronavirus, sta organizzando il rientro dei connazionali all'estero.

Soleil era ‘fuggita’ dall’Italia in piena emergenza Coronavirus. Era volata a Santo Domingo con l’amico. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva lasciato tutti a bocca aperta con affermazioni choc sul Coronavirus. “Troppo allarmismo! Mica è la peste”, aveva detto senza pensarci su troppo, sottolieando pure come il Covid-19 colpisse solo gli anziani, nonostante non sia così. Ora, come fa sapere ai follower, è bloccata a Punta Cana in quarantena, un isolamento evidentemente molto meno restrittivo di quello che c’è in Italia: la bionda 25enne uscendo a fare una passeggiata mostra la sua nuova proprietà, la villa che il papà sta costruendo. Tornerà a casa con dei voli organizzati dall’ambasciata, così fa sapere.

VIDEO

L’emergenza Coronavirus ha imposto il blocco dei voli in tutto il mondo. Soleil Sorgè racconta la sua situazione. “Anche noi qui siamo in quarantena. Stiamo nel nostro appartamento e ogni tanto quando non c'è nessuno cerchiamo di scendere in piscina a prendere un po' di sole. Ma anche qui la situazione non è molto diversa dall'Italia. Ci sono meno casi, fortunatamente, ma tutto il mondo è uguale in questo momento. Purtroppo ieri sera dovevamo ripartire ma ci hanno cancellato il volo”, rivela. Con lei c’è anche Ferrero.

“Abbiamo contattato l'ambasciata italiana che sta organizzando per tutti gli italiani rimasti bloccati e in qualche modo ci faranno tornare. Organizzeranno dei voli di rientro per farci tornare a casa. Comunque siamo positivi, ci teniamo compagnia e cerchiamo di passare il tempo”, aggiunge ancora l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez.

Poi, allegramente, si fa vedere a passeggio e sottolinea: “Nel frattempo sono venuta a fare una gita nella mia nuova proprietà, la casa che sta costruendo mio padre a Punta Cana”. Soleil saluta il papà e entra nella sua villa. Al momento c’è solo lo scheletro della casa, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi descrive minuziosamente gli interni e la disposizione delle camere.

Soleil è piena di entusiasmo. Non sembrerebbe essere preoccupata più di tanto per la situazione complicata, Il suo è un auto isolamento dorato, con l’amico accanto. Un ‘esilio’ inizialmente volontario di cui è stata responsabile e che ora si risolverà solo grazie all’ambasciata italiana, che, con grande fatica, sta organizzando i voli di rientro per gli italiani bloccati all’estero durante una crisi mondiale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2020.