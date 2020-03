Soleil Sorgé scappa dal Coronavirus e vola a Santo Domingo: 'Troppo allarmismo, mica è la peste!'

Soleil Sorgè scappa dal Coronavirus e vola a Santo Domingo. La bionda 25enne parte il giorno prima della quarantena forzata della regione Lombardia, ora imposta a tutte le regioni d’Italia dal Governo. Da Punta Cana dice la sua sull’emergenza a causa del contagio da Covid-19: “Troppo allarmismo, mica è la peste!”. Le sue dichiarazioni scatenano un polverone, come pure lo scatto che la immortala nella vasca da bagno ricoperta di schiuma e il commento irriverente: “Quando mi dicono ‘Lavatevi bene le mani’”.

Soleil fa sapere che nessuno in aeroporto a Milano le ha fatto problemi per lasciare la città. A Santo Domingo gli addetti hanno verificato se avesse o meno i sintomi legati al Coronavirus, poi l’hanno fatta passare. “Di allarmismo che n’è già abbastanza nel mondo, ci hanno fatto partire tranquillamente e quando siamo arrivati ci hanno testato i sintomi e ci hanno lasciato andare ed eccoci qui”, rivela.

“Siamo venuti a sapere della situazione in Italia solo una una volta arrivati qua a Punta Cana e sono mortificata perché non abbiamo un metodo per curare persone che possono essere afflitte da una pandemia”, dice ancora l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Poi aggiunge: “Il virus non è mortale e colpisce nei due terzi dei casi persone tra gli 80 e i 90 anni”.

Soleil continua a dare informazioni sbagliate, assai approssimative: “Non è la peste. Muoiono solo gli 80enni. Non andate nel panico, troppo allarmismo”. E ancora: “Siamo arrivati a questo punto perché non abbiamo un sistema di prevenzione, test e controllo. Non possiamo contenere perché non abbiamo i mezzi per curare una qualsiasi pandemia o epidemia. Non vi tengono a casa perché è una piaga mortale, ma perché non abbiamo un’organizzazione adeguata. Come potete leggere sul sito dell’Istituto Superiore della Sanità, il virus non è mortale, colpisce persone tra gli 80 e i 90 anni nei due terzi dei casi e con patologie pregresse».

“Non è una piaga, non è che state tutti morendo o per scoppiare. Pensate voi se fossimo in guerra effettiva come i nostri nonni o se ci fosse una piaga mondiale pesante, ma di quelle pesanti, pesanti eh… questa è la nostra reazione… boh”, precisa ancora.

Poi posta la foto e si scatena un putiferio. La concorrente di Pechino Express, così, prova a correggere il tiro, ma neppure tanto e nelle sue IG Stories condivide un post in cui scrive: “Mi spiace che alcuni abbiano frainteso il messaggio. Cercavo di dirvi di tutelarvi il più possibile senza cadere nel panico e aggressività come stanno facendo in troppi”.

“Cercavo di dirvi che le nostre strutture ho hanno posti o cure sufficienti per l’emergenza - continua Soleil - Cercavo di spiegarvi che i peggiori casi sono per gli anziani e le persone con salute già a rischio e per quello i principali a essere giustificati a vivere nella paura e bisogno di aiuto. Cervavo di tranquillizzare i giovani, restando razionali”.

Poi conclude: “Ma a quanto pare molti comprendono il senso solo se comunicato con allarmismo e frasi fatte. Ma provate a comprendere il messaggio e non solo i ‘titoli di giornali’”.

