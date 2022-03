Soleil Sorge il giorno dopo la fine del GF Vip già in tv col primo ingaggio: debutto esplosivo da giurata

Soleil Sorge non si ferma un attimo. Il giorno dopo la fine del GF Vip non ci sono pause relax, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne torna già in tv in prima serata col suo primo ingaggio post reality e regala ai suoi fan un debutto esplosivo da giurata de La Pupa e il Secchione Show. In coppia con Federico Fashion Style, favoloso con il suo look color del cielo tutte piume, la bionda funziona: è carica e tagliente più che mai. Antonella Elia è collegata da casa causa Covid, così l’influencer si prende la scena insieme al parrucchiere delle vip.

Il popolo del web è conquistato dal sarcasmo di Sole, reso ancor più piccante dalle battute dell’hair stylist 32enne al suo fianco: i due mostrano una insperata complicità e un feeling quasi sorprendente. “Il duo di cui non sapevamo di aver così bisogno”, scrivono molti, folgorati dall’intesa tra i due.

La Sorge stupisce anche per l’outfit audace: indossa un abitino in latex total yellow firmato Versace, un modello della collezione Pre-Fall 2019 con gli iconici bottoni gold con la medusa e un taglio cut-out sotto al seno. Ai piedi un paio di maxi cuissardes, stivali alti fino a metà coscia, con tacco a spillo a fondo nero ma con tanti fiori coloratissimi sopra. I capelli ricordano le acconciature anni ’90.

Lo stile è vincente con pure la sua sfacciataggine condita da una leggera supponenza e arroganza nel dire ciò che pensa senza molti filtri, doti che la rendono amata da molti ma anche detestata da alcuni. Sicuramente sa come dare del filo da torcere e non passare mai inosservata: è il suo ‘marchio di fabbrica’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2022.