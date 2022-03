Soleil Sorgè beffata: eliminata dal GF Vip a un passo dalla finale, ecco come ha reagito

Soleil Sorgè non se l’aspettava, anche se alla fine ha fatto buon viso, la 27enne è stata eliminata dal GF Vip a un passo dalla finale. Ha perso lo scontro al televoto flash contro l’amico Davide Silvestri e così ha dovuto abbandonare la Casa, anche se il suo ingresso trionfale in studio, come la protagonista assoluta di questa edizione del reality, lo farà la prossima puntata. L’influencer ha raccolto solo il 46% delle preferenze, contro il 54% dell’attore. Il popolo del web sui social mugugna o esulta. Per molti sono stati i ‘fandom’ degli altri concorrenti a farla fuori, per altri potrebbe non essere andata esattamente così. La reazione della bionda, però, è stata impeccabile.

Soleil la prende bene, anche se ha dovuto rinunciare alla finale, dove approda Davide, che va a far compagnia a Lulù Selassiè e Delia Duran, la donna entrata in corsa in gioco e che è riuscita a raggiungerla proprio ai danni dell’ex volto di Uomini e Donne, attrice principale di un triangolo, quello con Alex Belli, che ha trasformato il GF Vip in una telenovela. Potrebbe essere stata proprio la soap opera orchestrata a puntino, però, la causa della sua disfatta: l’ha resa invisa a molti e forse l’ha pagata.

“Va tutto bene, sono felicissima”, ha esclamato Soleil quando ha saputo il verdetto. Signorini le ha comunicato che non sarebbe andata in studio: vuole renderle tutti gli onori e, vista l’ora della sua eliminazione, ieri non si poteva. La Sorgé per un attimo ha forse sperato di poter rimanere ancora. “E io che faccio adesso?”, ha detto, come a dire ‘rimango qui?’. “Te ne torni a casa tua”, le ha detto Alfonso.

I ‘fandom’, i fan degli altri concorrenti che proprio non sopportavano Soleil, esultano, altri si disperano. Molti su Twitter gridano al complotto. C’è anche chi non si fa scrupoli e dice che sarebbe tutto già pianificato: Soleil Sorgè dovrebbe essere il terzo giudice di La Pupa e il Secchione Show, come ha fatto capire Barbara d’Urso stessa a Verissimo (insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia). Il nuovo programma della conduttrice 64enne prenderà il via martedì 15 marzo su Italia 1, un giorno dopo la finalissima del GF Vip, prevista per lunedì 14 su Canale 5: la sua disfatta, che sa di beffa, potrebbe essere arrivata ad hoc proprio per lasciarle campo libero al nuovo ruolo in tv…

Tra chi è convinto che sia stato tutto pilotato c’è Dayane Mello, molto legata a Sole. La modella su Instagram non si è data pace e ha esclamato: “E’ tutto una truffa. Certo che dico truffa, tutto il Brasile stava votando, che strano il televoto flash sempre tutto bloccato, ma dai. Mi prendete per cosa? Mica sono nata ieri. Sappiamo già che loro hanno il vincitore, siamo qui per cosa?”.

Il risultato non cambia: Sole è stata buttata fuori. E quando Signorini prima di salutarla ha voluto farle una proposta indecente dicendole: “Ti offro una grande possibilità! Visto che è libero sul mercato se vuoi questa notte puoi passarla con Alex Belli!”, lei ha declinato. “Grazie dell’offerta ma sono costretta a rifiutare. Sono certa che lui non avrebbe visto l’ora”, ha detto.

Belli, sentendola, l’ha persino ‘umiliata’: “Ti sbagli di grosso, sei troppo sicura di te stessa. Fly down ciccia!”. Soleil, sentendo le sue parole, ha ribattuto: “Bellissime parole dette da un amico, proprio in questo momento”. “Io ci ho provato ma ero sicuro anche della tua risposta. Sei una grande, un pezzo di questo Grande Fratello è anche tuo!”, ha sottolineato il conduttore, mettendo così fine alla discussione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2022.