Soleil Sorge ha lanciato il gossip: l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, nel cast della nuova edizione di ‘Pechino Express’, ha rivelato che durante le registrazioni del programma sono nati degli amori. Il reality andrà in onda tra pochissimi giorni, martedì 11 febbraio in prima serata ci sarà il debutto della nuova stagione su Raidue, condotta sempre dall’amatissimo Costantino Della Gherardesca. Ma la 25enne ha voluto sottolineare che non è lei ad essersi innamorata durante le tappe che toccheranno la Tailandia, la Corea e la Cina.

“Devo dire che si sono create delle bellissime sinergie nel cast, nonostante la gara. Questo è stato molto bello e diverso da altri reality che ho vissuto. Se sono nati amori durante il programma? Avevate dubbi? E no, non mi riferisco assolutamente a me!”, ha fatto sapere durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’. Di chi si tratta allora? Secondo qualcuno i protagonisti del pettegolezzo potrebbero nascondersi tra la coppia de ‘Le Top’, ovvero Ema Kovac e Dayane Mello (modella ed ex di Stefano Sala), e quella de ‘I Guaglioni’, ovvero Gennaro Lillio (ex gieffino ed ex di Francesca De André) e Luciano Punzo.

Intanto Soleil ha fatto sapere di essere ancora single. Dopo la fine della relazione con Jeremias Rodriguez, fratellino di Belen, non ha ancora ritrovato l’amore. A ‘Novella 2000’ ha spiegato perché è arrivato al capolinea il rapporto con l’argentino, che ha rivisto brevemente proprio dopo essere tornata dall’Asia: “Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi. Purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”.

Scritto da: la Redazione il 7/2/2020.