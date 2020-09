Soleil Sorgè: 'Luca Onestini pronto a vendere la madre per fare tv'. E Tonon sbotta

Soleil Sorgè a Pomeriggio 5 usa parole di fuoco contro l’ex Luca Onestini. “Pronto a vendere la madre per fare tv”. La bionda, attaccata da Raffaello Tonon, replica al vetriolo e l’ex gieffino, opinionista nel salotto di Barbara D’Urso, sbotta e difende l’amico.

Soleil è stata invitata per un confronto con l’imprenditore Marco con cui è stata paparazzata. L’uomo, già chiamato in causa da Carmelita, in diretta televisiva la settimana scorsa aveva confermato il flirt con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e aveva anche detto poco galantemente: “Ci sono stato”, facendo intendere chiaramente di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza. La Sorgè però nega categoricamente.

Tonon punta subito il dito e a Soleil sottolinea: “Tu hai iniziato così. Sei venuta alla ribalta dopo Uomini e Donne con il comportamento che hai avuto, e sono di parte perché è il mio migliore amico, con Luca Onestini al quale hai fatto una grande porcheria”. Si riferisce alla frequentazione della Sorgé con Marco Cartasegna, anche lui ex tronista del dating show di Maria De Filippi, scoperta da Onestini mentre era concorrente al GF Vip 2.

Soleil non ci sta. Nega la relazione con l’imprenditore di San Marino: “Trovo squallido per un uomo andare a parlare dei rapporti che ha avuto con una donna. Non è questo il caso. L’ho conosciuto perché mi ha fatto da autista per venire qui. Mi ha chiesto anche di fare pubblicità al suo brand, fino a quando mi trovo questo che viene qui da te a dire che è ‘venuto’ con me”.

Raffaello Tonon controbatte: “Come puoi pensare che sia un autista. Come possiamo credere a quel che dici?”. La 25enne gli si scaglia contro e affonda, nel farlo, Onestini.

“Tu sei di parte - esplode la Sorgé - Non c’è stato alcun rapporto con Marco come non c’è stato alcun tradimento ai tempi di Onestini, ma sappiamo benissimo come funziona…che c’è qualcuno abbastanza interessato come lo è il tuo amico a fare televisione e pur di denigrare una donna sarebbe pronto a vendere la madre. Questo è quello che ha fatto il signor Marco e che ha fatto Onestini”. L’atmosfera è rovente ma Barbara ci mette un punto: “Non mi interessa il passato, gli uomini del passato non mi interessano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2020.