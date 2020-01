Soleil Sorgé: ecco perché è finita con Jeremias Rodriguez

Soleil Sorgé svela perché è finita con Jeremias Rodriguez. La bella 25enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, parla per la prima volta con più chiarezza della rottura con il fratello 30enne di Belen e Cecilia Rodriguez. “Ci sono dei vizi che il lupo non perde”, spiega a Novella 2000.

Jeremias Rodriguez per Soleil Sorgè è un “capitolo chiuso”. La bionda, ex di Luca Onestini e di Marco Cartasegna, è categorica. Nessuna possibilità di un riavvicinamento. “Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi - precisa ancora al settimanale - poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde”.

E’ per questo motivo che è finita con Jeremias Rodriguez. Soleil Sorgè ha preferito dirgli addio e pensare di più a se stessa. “E allora bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto”, sottolinea. Infine chiosa: “Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”.

Per ora Solei sta bene da sola, niente amore. “Lo sto ancora cercando”, ammette.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/1/2020.