Soleil Sorge piange disperata: coinvolta in una truffa da 5 milioni di euro, ecco cos'è accaduto

Soleil Sorge piange, disperata singhiozza: senza avere alcuna colpa si ritrova coinvolta in una mega truffa da 5 milioni di euro in criptovalute. Terrorizzata, legge alcuni articoli apparsi su vari siti e in lacrime pensa alla sua immagine rovinata per sempre. L’influencer 27enne è a pezzi. Ha persino chiamato Le Iene per farsi aiutare a denunciare la verità, poi però, scopre che è tutto uno scherzo organizzato da Nicolò De Devitiis proprio per il programma di Davide Parenti.

E’ colpa di Dayane Mello e un altro suo amico, complici di Le Iene. La modella brasiliana, migliore amica della bionda, in un bar le presenta un ragazzo che le piace. Il soggetto in questione fa subito antipatia a Sole, che pare proprio non sopportarlo, soprattutto per le continue battutine che il tizio le ‘sgancia’ su Alex Belli e il famoso triangolo al GF Vip. Per fortuna l’appuntamento finisce presto.

Il giorno dopo la Sorge deve essere a Roma per La Pupa e il Secchione Show, al momento di ripartire per Milano, però, casualmente incontra per strada il ragazzo conosciuto tramite Dayane: lui le dà una busta in cui si sarebbe un regalino per la Mello, le chiede se può consegnarglielo lei una volta arrivata nel capoluogo lombardo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne accetta.

Soleil parte con il suo driver, ma mentre è sull’autostrada viene fermata prima da agenti in borghese, poi dall’Interpol e infine persino da gangster: tutti fanno riferimento al ragazzo incontrato e al pacco in cui, sotto alcuni pasticcini, è nascosta una chiavetta usb. La chiavetta in questione è proprio l’Interpol a sequestrarla: la Sorge è nel panico.

Una volta tornata a Milano, non riuscendo più a contattare Dayane, con l’altro amico organizza una trappola per il ragazzo ormai indicato come un malfattore. Al momento di incontrarlo, però, si accorge che stanno uscendo online i primi articoli riguardanti la truffa.

Prova a incastrare l’uomo per fargli confessare il reato, chiama Le Iene per inchiodarlo, invece lui scappa. Soleil piange, De Devitiis prima la lascia sfogare, fingendo di non crederle, poi le rivela la burla.

SoleiL quasi non ci crede all’inizio: “Ma davvero questo è tutto uno scherzo? Sul serio?”. Poi esclama sollevata: “Siete delle mer*e!”. L’incubo è finito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2022.