Soleil Sorgè, il suo primo fidanzato è morto: la rivelazione

Soleil Sorgè fa una clamorosa e inaspettata rivelazione sul social. Partecipando a una challenge che in questi giorni imperversa su Instagram, pubblica una foto con il suo primo fidanzato e svela che ora il ragazzo è morto. La bionda 26enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, confessa così di aver avuto un lutto devastante nel suo passato.

Un utente le chiede di condividere nelle sue storie una foto con il suo primo fidanzato, Soleil non si lascia pregare e pubblica uno scatto in cui posa felice accanto all’aitante giovanotto. Era il 2010. “Si chiamava Kevin. Una delle persone più belle della mia vita… Ora è in Paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”, scrive la Sorgé.

Parole tristi e malinconiche, piene di affetto verso il suo primo fidanzato, ora deceduto. “Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii”, aggiunge l’influencer e modella, opinionista tv. Nonostante la sua scorza dura e un caratterino per niente facile, l’ex fidanzata di Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez, ora rigorosamente single, è rimasta segnata dal dolore della perdita. Kevin era molto importante per lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2020.