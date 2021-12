Soleil Sorge sempre più confusa: 'Amo Alex, ma preferisco…’

Soleil Sorge sembra sempre più confusa sul suo rapporto con Alex Belli. Se da una parte infatti ammette che lo “ama”, dall’altra fa sapere di non pensare di poter costruire qualcosa insieme a lui e che la persona con cui vuole condividere la vita non è nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, ma fuori (si tratta di un ragazzo conosciuto prima dell’inizio del reality).

“Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui. Poi che ci sia ancora o meno vedremo. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché saprà anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni. A me sono arrivati tre aerei dalla persona che ho fuori”, ha fatto sapere la 27enne.

Parlando sempre del 38enne ha poi aggiunto: “Io non vorrei mai che Alex rinunciasse al suo matrimonio (è sposato, anche se non legalmente, con Delia Duran, ndr) per la nostra amicizia. Non è quello che voglio o che c’è in ballo. Dai, non ha un senso questa cosa tra noi”. “Per me si può amare una persona e basta e poi amarla e voler costruire con quell’individuo un percorso insieme. Sono due cose diverse secondo il mio parere. Certo però che mentirei se dicessi che non amo Alex”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 8/12/2021.