Soleil Sorgè e Sophie Codegoni puntano il nuovo concorrente del GF Vip Alessandro Basciano? Le immagini

Soleil Sorgè e Sophie Codegoni puntano il nuovo concorrente del GF Vip, che venerdì sera ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà? Le immagini che raccontano la vita degli inquilini del reality show sembrerebbero parlare chiaro. La bionda 27enne nel lettone, dopo la rottura clamorosa con Alex Belli, tornato da Delia Duran, sta con lui, tra coccole e intimità. Ma pure l’ex tronista 19enne non è indifferente al fascino latino di Alessandro Basciano, 30 anni, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, con buona pace di Gianmaria Antinolfi, per nulla felice dell’arrivo dell’imprenditore nato a Genova.

Ex rivenditore di automobili a Roma, testimonial di Dsquared2, dopo l’esperienza a Uomini e Donne Alessandro ha fondato una sua agenzia digitale chiamata RL West Coast. E’ single: la primavera scorsa si era legato alla modella Erjona Sulejmani, ex fidanzata del calciatore Dzemaili, ma a settembre è arrivato l’addio per volontà di lei.

Al GF Vip Basciano dorme con Soleil. La Sorgè poi alcune ore dopo commenta davanti a Giacomo Urtis: "Ma come eravamo davvero avvinghiati? Diciamo che non me ne sono accorta del tutto, o meglio avevo il dubbio se fosse successo realmente o fosse parte del sogno che ho fatto. Però ammetto che è stato piacevole. Ho toccato per capire se fosse vero o un sogno. Il fatto è che stavo sognando di essere con un’altra persona e quindi non capivo”.

“Però non è bellissimo se mi dici che nel sogno non ero io. Comunque stanotte mi hai abbracciato te, poi stamani mi sono aggrappato a te, eravamo appiccicati, però eri sveglia. Anche per me è stato piacevole. A me se una persona mi piace vorrei buttarmi. Giacomo dici che devo aspettare perché altrimenti brucio le tappe?”, le dice di rimando Alessandro.

Appena il ragazzo si alza, la 27enne al medico estetico dei vip confessa: “Certo che è un bravo ragazzo e mi ha colpita è ovvio. Sì è bello, ma anche no amore, sto cercando di elaborare il tutto ancora. Anche perché mentalmente sto ancora pensando a fuori e però il mio subconscio fa degli scherzi. Certo che mi stanno mettendo alla prova”.

Soleil si confida anche con Sophie: “Nel sogno era sempre più intenso e reale il respiro, la presenza e il calore. Poi mi sveglio lo tocco e sento il suo petto. Amore eravamo proprio avvinghiati. Sono un po’ scattata e lui se n’è accorto. Sì eravamo proprio intrecciati ogni oltre limite della confidenza. Sentivo il suo respiro giuro, un momento un po’ imbarazzante. Sì amo avvinghiati anche con le gambe. Poi quando mi sono svegliata lui ha iniziato a farmi un massaggio altruistico alle gambe. Guarda che avvinghiati così nemmeno io e Alex”.

Peccato che pure la Codegoni sia attratta dal fascino dell’imprenditore, stando almeno alle parole di Basciano, che in sauna a Urtis dice: “Se mi piace un po’ Sophie? Secondo me io le piaccio a lei. Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto ‘sai sono 5 giorni che non lo bacio’. Perché dirmi una cosa del genere? Devi indagare tu Giacomo. Io le ho fatto delle domande mirate. Mi ha spiegato varie cose e ha detto che non è presa da Gianmaria. Lei dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude. Dopo 3 mesi 24 ore saprà valutare quello che vuole? Se c’è un affiatamento dovrebbe dargli un bacio al giorno almeno e invece mi ha proprio detto che non lo bacia più. Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo stron*o, certo però che se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio”.

Alessandro ha messo in chiaro tutto pure col napoletano 37enne: “Ho parlato anche con lui. Gli ho detto ‘se pensi che sia qui per darti fastidio non è così. Non sono arrivato per rovinarti una ipotetica storia. Però è normale che qui come fuori, se una ragazza non ricambia i tuoi sentimenti e poi si avvicina a me…’ Poi gli ho anche detto che se qui dentro non sono affiatati, fuori sarà peggio. Calcola che all’esterno è super ambita e se già qui non vuole Gianmaria, fuori non potrà cambiare idea. Se non ci fosse stato Gianmaria lei si sarebbe già avvicinata a me. Anche se con le risposte che mi ha dato io ho già capito”.

E aggiunge: “Ieri lei mi ha detto ‘quando fanno rivedere i nostri momenti io cedo e mi riavvicino a lui. Dai ma allora lo fa per pena? Al di fuori secondo me non ci sarà nulla. Se dopo tutti questi mesi non scatta nulla allora tanto vale smetterla. Loro due non sono una coppia ed è palese”. Alessandro Basciano scatena il caos: Soleil o Sophie? La contesa tra le due è appena aperta…

Scritto da: la Redazione il 20/12/2021.