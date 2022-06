Soleil Sorge e Vera Gemma: all'Isola dei Famosi arrivano Le Piratesse, guarda

Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcano in Honduras, all’Isola dei Famosi arrivano Le Piratesse, mandate al reality dalla produzione per rompere gli equilibri che si sono creati nel gruppo. Le due, già naufraghe in passato, una nel 2019 e l’altra nel 2021, sono agguerrite più che mai e pronte a sconvolgere la monotonia. Ilary Blasi le presenta con enfasi: entreranno in gioco il prossimo lunedì, il 6 giugno.

“Sono tornate le ‘queen’”, sottolinea Vera allo studio. Poi subito aggiunge: “Anche se di ‘queen qui ce n’è una sola”. La 51enne fa capire che con la 27enne non sono tutte rose e fiori. Poi però smorza la polemica e sottolinea: “Ma noi ci vogliamo già bene…”.

Sono le special guest che hanno fatto la storia dell’Isola dei Famosi. Soleil è stata leader per ben 5 volte. “L’Isola è stata la prova più difficile da affrontare e la più bella da superare”. Vera Gemma si è imposta come un’amazzone, generando il caos nel gruppo di naufraghi: “Io ho lasciato il segno perché ho sempre avuto il coraggio di giocare da sola. Non mi sono mai alleata per farmi scudo delle altre persone per salvarmi”.

La Gemma sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dice: “La differenza con Soleil è che io non flirto nei reality, lei sì. Tra l’altro lei con me deve stare attenta: la sopporto, ma fino a un certo punto. Sennò poi mi tocca diventare cattiva”. “L’unica differenza con Vera sono gli anni e forse due bocce…”, afferma di rimando la Sorge. Me poi, mostrando una mano in alto e una in basso, precisa: “Che dire… Soleil…e Vera”. Chiaramente lei è quella al vertice.

Soleil e Vera sono ancora in hotel, arriveranno a Cayo Cochinos e metteranno a dura prova i concorrenti per un periodo limitato. La Sorge nelle sue IG Stories si mostra felice come non mai, eppure in Italia c’è chi l’attacca. Alex Belli, con cui dopo il GF Vip e il triangolo amoroso con Delia Duran c’è maretta, non ha mandato giù alcuni tweet dell’italo-americana.

L’attore 38enne a Casa Chi esplode: “Sole, non ci manchi assolutamente. Sei veramente un'incoerente, pazza, anzi ti do una news flash: dei tuoi click non mi frega niente. Questo screzio in verità è una ca*ata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ‘ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2022.