Soleil stufa che si parli di quanto successo sotto le coperte con Alex Belli: 'Non fa ridere né me, né la mia famiglia...'

Soleil è stufa che si parli di continuo di quanto successo sotto le coperte con Alex Belli. Ormai sembra chiaro a tutti che i due dovrebbero essere andati oltre, anche se entrambi negano di aver avuto un rapporto sessuale ‘completo’, ma le continue allusioni, anche avvalorate dalle confessioni di Delia Duran nella Casa, hanno scatenato un putiferio. Persino Giucas Casella a Kabir Bedi in Confessionale, per spiegare i fatti, ha detto: “Soleil e Alex facevano cose sotto i letti”. Signorini mostra la gaffe del paragnosta, ma l’influencer 27enne non la prende bene…

“Bravo è, proprio una rappresentazione perfetta. Hai sottolineato ancora quella cosa mia e di Alex sotto le coperte. Basta parlare di quello che è successo a letto. Anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa credimi. Hai enfatizzato quella cosa che è uscita, non è proprio bello quello che hai fatto. Però va bene così tranquillo. Poi è anche un attimo fraintendere e a me non fa ridere”, sottolinea la 27enne al reality.

“A me fa ridere la loro situazione e non l’ironia su quello che abbiamo fatto o meno io e Alex. Non fa niente non ce l’ho con te. Però basta scherzare o tirare in ballo questo argomento. Il fatto è che mi ferisce un po’ e poi non voglio che la gente pensi altro. Dai non ci torniamo più. Poi si deve alludere a certe cose e allora io dirò altre cose e poi qui finiamo in un teatrino brutto. Perché fino ad oggi sono stata zitta però questo gioco non mi piace”, aggiunge Sole.

Dopo la puntata il confronto è sempre intenso. Soleil parla con Delia, che ormai racconta tutto, anche ‘troppo’, e così sul'‘amore libero’, come lo definisce Belli, con compagno confessa: “Ci siamo divertiti, il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una scop*ta con la sua amica, io sono fatta così, lo dico tranquillamente. A me piacciono le donne. Eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”.

La Sorgè non commenta oltre, ma poco dopo ad alcune inquiline, tra le quali Sophie Codegoni, rivela il suo pensiero sui due. “Rifacendo i calcoli, prima che entrasse lui penso che abbiano avuto un'idea su come fare il percorso - precisa all’ex tronista - Trovando la complicità con me si è scombinato e così è uscito per recuperare il matrimonio. Fuori ci hanno provato, ma qualcosa tentennava, poi hanno cercato di salvare il matrimonio e l'immagine facendo entrare lei nella casa. Ora però Delia sta raccontando troppo e sta mettendo in cattiva luce lui. Nel fare il teatrino si stanno rovinando i programmi, il fine comune è che ne vogliono uscire bene”.

Soleil Sorgè è fredda nella sua disamina dei fatti e continua: “Se riprendono dagli accordi che avevano faranno il lieto fine, se gli si sbarella devono prendere una decisione e magari uscirne subito. Poi sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo”. Sophie la blocca e sottolinea: “No amore, non fanno intendere una cosa completa, ma i pre..., capiscimi: i preliminari”. Soleil annuisce in silenzio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2022.