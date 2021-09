Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si rivedono dopo la lite su Magalli: volano gli stracci al GF Vip

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si rivedono dopo la lite su Magalli e volano gli stracci al GF Vip. I battibecchi sul social non hanno ancora esaurito la questione. Il selfie pubblicato su Instagram della moglie di Paolo Bonolis con l’acerrimo nemico della conduttrice, incontrato per caso mentre era a cena in un famoso ristorante a Roma, ha scatenato un putiferio. Il confronto è infuocato in tv, Alfonso Signorini non si lascia sfuggire l’occasione ghiotta di tirare su gli ascolti, finora un po’ deludenti, del ‘suo’ reality show. Nel faccia a faccia le due donne non se le mandano a dire. Sonia, alla fine, stufa delle polemiche, cambia persino posto…

Signorini in apertura chiede alla Bruganelli e alla Volpe di chiarire l’accaduto. Adriana prepara i pop corn: sarcastica ascolta quel che ha da dire Sonia a proposito del selfie incriminato. “La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli”, ammette la produttrice 47enne. “Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al Grande Fratello con Adriana - spiega - Mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse”,

“Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa”, aggiunge Sonia. Poi, rivolgendosi all’altra, svela: “Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica”.

La Volpe si infervora: “Quella foto ha un significato e ti ritengo abbastanza intelligente da poterlo capire da sola. Hai anche detto che non siamo amiche. Non può dire che non ho cercato di essere sua amica, al primo incontro le ho chiesto ‘ma perché non mi segui su Instagram?’ e mi ha risposto ‘non ho nessuna intenzione di seguirti”. “Perché, siamo amiche? Neanche ci conosciamo! Ho provato a venirti incontro dal primo giorno, non puoi negarlo, dal secondo non saluti e non guardi nessuno. Certo che non siamo amiche!”, ribatte la Bruganelli.

La discussione viene interrotta, ma ripresa più volte nel corso della serata. Adriana accusa Sonia per una frase incriminata. La signora Bonolis le dice: “Hai insultato Magalli per 8 anni”. La Volpe le chiede chiarimenti, in quanto sottolinea solo di essersi difesa contro le esternazioni di Giancarlo. Le punta il dito contro: “Tu non conosci la mia storia, dici che hai letto tutto e invece non sai niente!”.

Signorini ci sguazza dentro, anche se a perdere di significato sono le dinamiche dei vipponi, che passano inesorabilmente in secondo piano e impoveriscono lo show. Sonia a un certo punto cambia persino posto in studio. Poi fuori, a puntata finita, sembra tirare un’altra stoccata alla rivale. Pubblica una foto col figlio Davide, con lei dietro le quinte, e scrive: “Le cose che contano… Lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione”. Ogni riferimento è puramente casuale…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2021.