Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, volano parole grosse: 'Piccola e bugiarda'

Sonia Bruganelli punzecchia ancora Adriana Volpe, volano parole grosse. Le sue dichiarazioni, quelle messe nero su bianco da Chi, fanno infuriare la conduttrice che affida la sua replica al vetriolo a Twitter: tra le due è di nuovo scontro e si alzano per l’ennesima volta i toni. “Piccola e bugiarda”, le sottolinea furibonda Adriana. La moglie di Bonolis, però, sempre via social, le ribadisce: “Stai serena”.

La stoccata della Bruganelli non può passare inosservata. Nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, quando il giornalista le domanda se la foto con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della collega, condivisa su Instagram, fosse una provocazione e se lo rifarebbe ancora, la 47enne non ha dubbi: “Io resto un’impunita. Non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”.

Sonia, come sempre, poi aggiunge cinica e sarcastica: “E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”.

Dopo poche ore la Volpe, controbatte alla collega, opinionista con lei al GF Vip. Il cinguettio della 48enne è velenoso. “Brava Sonia, hai ragione: ru rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età, né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”, sottolinea.

Immediata, però, arriva la controreplica della bionda, che ironizza: “Anche oggi Adriana Volpe serena domani”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2022.