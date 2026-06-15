Dopo i mesi difficili vissuti accanto alla figlia Silvia, la 52enne si concede un weekend in Puglia con il compagno

La produttrice tv 52enne non si lascia innervosire da chi sottolinea la differenza d’età col 42enne

Un fine settimana all'insegna della leggerezza, dell'amore e della voglia di tornare a sorridere. Dopo settimane particolarmente intense e cariche di preoccupazione per la salute della figlia Silvia, Sonia Bruganelli si concede una pausa in Puglia insieme al compagno Angelo Madonia. La produttrice televisiva, 52 anni, partecipa alla festa di un'amica insieme all'ex maestro di Ballando con le Stelle, 42 anni. Tra cene, brindisi e momenti di relax, la coppia si mostra sui social più affiatata che mai. Nei selfie condivisi, Sonia e Angelo appaiono sorridenti e complici. Arriva però il commento velenoso di un utente sui social: “Sembra il figlio”. La sua replica è una lezione di stile.

''Sembra il figlio'': Sonia Bruganelli travolta dal commento velenoso per il selfie col compagno Angelo Madonia, la replica

Per la Bruganelli si tratta di una parentesi particolarmente importante. La figlia primogenita Silvia, 23 anni, è infatti da poco tornata a casa dopo un lungo ricovero durato circa due mesi e un delicato intervento chirurgico. Un periodo che ha inevitabilmente assorbito tutte le energie della famiglia e durante il quale Sonia ha scelto di restare accanto alla ragazza il più possibile. Ora che l'emergenza è rientrata, la mamma di Silvia, Davide, classe 2004, e Adele, 2007, si regala qualche giorno di serenità accanto all'uomo che da oltre due anni è al suo fianco.

La produttrice tv 52enne non si lascia innervosire da chi sottolinea la differenza d’età col 42enne

Sui social, però, non sono mancano i commenti pungenti. Sotto uno degli scatti pubblicati online, una follower scrive senza troppi giri di parole: "Sembra il figlio”. Si riferisce, ovviamente, ai dieci anni di differenza tra Sonia e Angelo. La frecciata avrebbe potuto accendere l'ennesima polemica social. Invece la Bruganelli sceglie una strada completamente diversa. Utilizzando il profilo Instagram della sua pagina dedicata alla lettura, "I libri di Sonia", risponde semplicemente con cinque faccine che ridono a crepapelle.

Dopo i mesi difficili vissuti accanto alla figlia Silvia, la 52enne si concede un weekend in Puglia con il compagno

La storia tra Sonia e Angelo continua a procedere a gonfie vele. Nata dopo la fine del lungo matrimonio con Paolo Bonolis, 65 anni, con cui mantiene un ottimo rapporto, la relazione con Madonia ha ridato la giusta serenità alla Bruganelli e, forse, è riuscita anche a stemperare quelle animosità che in passato l’avevano portata al centro dei riflettori, regalandole spesso un'aurea negativa..