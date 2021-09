Sonia Bruganelli sui concorrenti del GF Vip: 'Uno non so proprio chi sia’

Ci siamo. Manca circa una settimana alla partenza della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. E’ stata appena svelata la lista dei concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Una delle due nuove opinioniste, Sonia Bruagnelli, ha voluto commentare il cast rivelando di non sapere proprio chi sia uno dei volti che animeranno Cinecittà dalla prossima settimana. Condividendo su Instagram la foto della cover di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ con tutti i concorrenti, ha scritto: “Uno non so davvero chi sia…”. “Diventerà sicuramente il mio preferito”, ha però poi aggiunto con un po’ di ironia la 47enne.

Ma chi sono i (più o meno) famosi che faranno parte del cast della sesta edizione dello show condotto da Alfonso Signorini? Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, Manila Nazzaro e Aldo Montano.

Qualche tempo fa parlando dei motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Mediaset, la moglie di Paolo Bonolis aveva raccontato: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”.

Scritto da: la Redazione il 6/9/2021.