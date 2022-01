Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo al GF Vip: 'Non vedevi l'ora di portare zizzania’

Sonia Bruganelli durante la puntata serale del GF Vip punta il dito contro Nathaly Caldonazzo. La moglie di Paolo Bonolis, tornata in studio dopo la vacanza a Dubai insieme alla sua famiglia, si riprende il ruolo di opinionista ‘scomoda’ e attacca la bionda showgirl 52enne. “Non vedevi l’ora di portare zizzania”, sottolinea la 47enne alla concorrente del reality show,

Sonia già poco prima della diretta, mentre era al trucco, via social aveva fatto sapere di non amare molto l’ex compagna di Massimo Troisi. “Con quella sua camminata che pare ce l'abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta”, aveva rivelato.

La Bruganelli, poco dopo, davanti ad Alfonso Signorini, non confida l’episodio a cui si riferisce, ma interrogata sulla Caldonazzo affonda. “Credo che una persona come Nathaly, che è arrivata dopo, non possa non rendersi conto che il suo entrare così come è entrata avrebbe avuto delle ripercussioni importanti”, dice, criticando i comportamenti di Nathaly, giudicati troppo aggressivi, nella Casa.

“Sembrava che non vedessi l’ora di portare un pochino di zizzania e di creare polemiche”, aggiunge l’opinionista. “Quando entri in una casa con delle persone che stanno lì da quattro mesi non puoi pensare di entrare e di stupirti perché hanno i loro metodi e i loro meccanismi”, infine conclude.

“Stai dicendo cose che non esistono”, controbatte Nathaly. “Esistono perché le abbiamo viste, le hai provocate e vissute…”, ribadisce Sonia. Valeria Marini si schiera con l'opinionista: "Sono d’accordissimo, sei entrata a gamba tesa su tutto”. “Ma quale gamba tesa!”, dice ancora la 52enne. Miriana Trevisan la giustifica: “E’ un po’ ruvida di carattere”.

Adriana Volpe cerca di essere accomodante, Sonia si infervora: “Ma cosa fa Nathaly Caldonazzo là dentro? Una che non ha rispetto”. “Mi cascano le braccia, meno male che ho alcuni amici che mi difendono”, ribatte ancora Nathaly, che poco dopo però esulta, votata come preferita dal pubblico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2022.