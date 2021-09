Sonia Bruganelli debutta da opinionista al GF Vip: prova superata

Sonia Bruganelli debutta da opinionista al GF Vip e supera la prova brillantemente. La moglie di Paolo Bonolis, in passato sempre molto attaccata sui social, conquista consensi. I più la giudicano ironica e schietta, arguta, sarcastica quanto basta e materna quando serve. E’ brillante e per nulla intimorita dal suo nuovo ruolo in tv.

Abito di un nuovo stilista emergente, Riccardo La Manna, e make up perfetto by Claudio Noto, il truccatore di Ilary Blasi e tanti altri famosi. Sonia in studio al GF Vip si prende la scena con il suo quaderno di appunti tra le mani con, in copertina, il volto di uno dei concorrenti che più apprezza, non fosse altro che per la sua prestanza fisica: Aldo Montano.

VIDEO

Signorini lo fa vedere e ironizza, la Bruganelli non nega affatto la preferenza: lo schermidore gli piace parecchio. La bionda 47enne non crea attriti con l’altra ‘compagna di banco’, Adriana Volpe. E’ solo l’inizio e le dinamiche all’interno della Casa sono appena iniziate. Ma se ne vedranno delle belle: sul social sottolinea sempre la loro 'diversità'.

Sonia scrive tutto sul suo quaderno. I maligni, che non mancano, accusano impietosi: “Ha copiato Antonella Elia”. Anche la showgirl lo scorso anno da opinionista in studio aveva sempre la sua agenda con gli appunti con sé. E lei, però, non interessa: con stile sentenzia e quando c’è da bacchettare Gianmaria Antinolfi, ex di Belen e alcune altre vippone, lo fa senza alcuno scrupolo.

Alfonso Signorini la presenta con enfasi. “E’ stata la prima a scrivere la sua tesi sul Grande Fratello”, rivela. E aggiunge: “Vietato sbagliare!”. Lei ribatte: “Forse sono l’unica a cui la tesi di laurea è servita in ambito lavorativo”.

Ad Amedeo Goria, che rivela di aver detto alla sua attuale compagna Vera Miales di voler entrare al reality da single, ironicamente Sonia chiede come abbia fatto. “Vorrei tornare a casa da mio marito e dirlo anche a lui, come faccio?”, domanda sarcastica. Il giornalista risponde: “Io con la mia amica-compagna Vera sono molto affezionato ma lei conosce anche la mia indole. Voglio godere della mia libertà, amo la mia singletudine … le ho detto che voglio vivere questa avventura da single, spero lo accetti! Come diceva Cesare Pavese…”. Lei lo interrompe e replica: “Va bene, ho capito, gliela butto lì con citazioni e scrittori…Ok…!”. Non ha paura mai di dire la sua e sul social a fine serata ringrazia il pubblico che la premia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2021.