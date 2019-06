Sonia Bruganelli, dedica a Paolo Bonolis per il compleanno: 'Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere. Il più bravo conduttore televisivo che conosca’

Sonia Bruganelli fa una dedica al marito Paolo Bonolis che oggi, 14 giugno, compie 58 anni. Sul social dedica parole dolci al conduttore per il suo compleanno, ma lancia pure qualche frecciatina nei confronti di altri volti noti del mondo dello showbiz.

La 45enne condivide una clip in cui Paolo Bonolis è negli studi di “Ciao Darwin”. Sonia Bruganelli nella sua dedica per il compleanno del presentatore scrive: “Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona”.

Non ha paura di finire ancora al centro delle polemiche. Ringrazia Paolo Bonolis per averle dato la libertà di farla scegliere. Per il compleanno vuole celebrarlo con una dedica speciale.

“Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata ‘solitudine’”, dice ancora con un po' di ironia Sonia Bruganelli. Sposata con Paolo Bonolis dal 2002 e madre di tre dei suoi cinque figli, Silvia, Davide e Adele, fa gli auguri all’uomo che la rende ogni giorno felice.