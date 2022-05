Sonia Bruganelli toglie cerotti e occhiali dopo la blefaroplastica: soddisfatta del risultato

Sonia Bruganelli mostra il suo nuovo sguardo fiera. Toglie cerotti e occhiali dopo la blefaroplastica superiore a cui si è sottoposta circa due settimane fa e si lascia ammirare dai follower in foto: è molto soddisfatta del risultato ottenuto grazie al bisturi.

Desiderava tanto il ritocchino che ha cancellato le palpebre cadenti, eliminando la pelle in eccesso, e le ha nuovamente aperto i meravigliosi occhi azzurri, donandole un aspetto più giovanile. La produttrice 48enne, sposata con Paolo Bonolis, si è sottoposta al piccolo intervento fatto in anestesia locale, con solo una leggera sedazione, a Roma, così come raccontato da lei stessa sul social. Potrebbe essere stato Roy De Vita, famoso chirurgo plastico, ex di Nancy Brilli, a operarla: è uno dei migliori chirurghi plastici d’Italia.

Sonia adesso è contenta. Tre giorni fa è uscita senza occhiali da sole, che permettevano agli occhi, ancora sofferenti, di non lacrimare troppo. Ora in un selfie in primissimo piano si fa vedere, felicissima del suo volto attuale. “Scusate la franchezza ma non riesco a farne a meno. #occhi”, scrive. I commenti sono tutti entusiasti: col ritocchino Sonia piace. E stranamente gli haters, che spesso attaccano la bionda, rimangono in silenzio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/5/2022.