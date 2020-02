Sonia Bruganelli, dopo la festa di compleanno da Gucci vola alle Maldive

Sonia Bruganelli dopo la festa di compleanno per festeggiare i 46 anni nel negozio di Gucci a Roma vola alle Maldive, come svela sul social. Si rilassa nel lussuosissimo Conrad Maldives Resort, un hotel eletto per ben due volte il migliore resort al mondo. Per la bionda moglie di Paolo Bonolis questo è un gradito ritorno. Nella stanza trova ad accoglierla un caloroso messaggio di benvenuto: “Welcome back”. L’albergo a cinque stelle è assolutamente spaziale: se si alloggia nella Villa King sull’acqua il costo sfiora i 2500 euro a notte.

Sonia Bruganelli sul social non svela se con lei ci sia pure il marito. E’ volata via, destinazione Maldive, senza alcun timore per l’allarme Coronavirus, insieme all’amico, stimato autore tv, Marco Salvati e la figlia di quest’ultimo, Sofia. La vacanza e davvero unica, tra tintarella, bagni nelle acque cristalline dell’isolotto e letture in spiaggia.

Il Conrad Maldives Rangali Island, situato su due isole collegate da un ponte, è favoloso con le sue elegantissime ville private spaziosissime con piscina. Ha due centri benessere, Spa Retreat e Over-Water Spa, e il ristorante subacqueo Ithaa, tutto in vetro, solo uno dei dodici presenti nella struttura, dove si possono assaggiare pietanze gourmet. La cantina vanta 600 bottiglie di vino di qualità. C’è anche una boutique italiana se per caso si avesse voglia di fare shopping.

Sonia, che ama il lusso, ha scelto il meglio per la sua vacanza, un regalo magnifico di compleanno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2020.