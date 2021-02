Sonia Bruganelli non rinuncia alla festa di compleanno in hotel con la mamma e tanti amici: foto

Sonia Bruganelli non rinuncia alla festa di compleanno. Celebra i suoi 47 anni in hotel, all’Eden di Roma. Con la bionda moglie di Paolo Bonolis, oltre al marito, anche la mamma e gli amici.

La produttrice condivide il suo giorno speciale sabato 20 febbraio con una serata diversa. Nelle sue IG Stories pubblica anche alcune foto. In albergo, dove trascorre anche la notte, in una suite, Sonia si regala una festa di compleanno da ricordare. Accanto agli intimi, tra cui Alessandro Boero e Raffaella Cipolloni, è felice di assaporare un piccola parentesi di spensieratezza in un periodo in cui le restrizioni e i divieti impediscono quella che dovrebbe essere la tanto amata ‘normalità’.

La Bruganelli racconta solo piccoli attimi. Rivela con uno scatto i mazzi di fiori ricevuti come pure suoi super regali, testimoniati dalle buste griffate Chanel e Dior.

A fine cena immancabile una foto tutti insieme e un’altra davanti a una torta di panna e fragole con una sola candelina su. “Un penny per un pensiero”, scrive lei. I desideri non si svelano, altrimenti non si avverano, ma ci sono.

La domenica mattina, al risveglio, grazie alla vista mozzafiato della stanza in hotel, tutto è favoloso, come pure la colazione subito dopo, accanto al marito, Paolo, sempre presente, suo migliore amico, suo complice anche al lavoro. I due sono uniti più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2021.