Sonia Bruganelli e la frase infelice di Nicola Pisu su Miriana Trevisan: 'Non dimentichiamoci chi è lui...'

Sonia Bruganelli è l’unica che in qualche misura giustifica in diretta tv la frase infelice di Nicola Pisu pronunciata per ferire Miriana Trevisan, per cui si è preso una cotta al GF Vip. I due non solo si nominano durante le nomination palesi, ma litigano tra accuse e fraintendimenti. Il figlio di Patrizia Mirigliani, che si sente preso in giro dalla showgirl 49enne, alla fine sbotta ed esclama: “Vai da chi di tratta male, questo ti meriti”. Tutti inorridiscono, Signorini compreso, che lo bacchetta: “Chiedi scusa! Certe sue scemenze non si devono dire”. La Bruganelli però commenta: “Non dimentichiamoci chi è lui…”.

Nicola è un ragazzo complicato, con alle spalle un percorso difficilissimo nella droga, che gli ha rubato 14 anni di vita. “Chiedo scusa, non ti volevo offendere”, dice, quasi obbligato, a Miriana. “Nessuna donna e nessun uomo devono mai sentirsi dire: ‘Vai da chi ti tratta male’”, ribadisce Alfonso. La Trevisan è in lacrime. Il ragazzo però è furioso.

La moglie di Paolo Bonolis prova a spiegare il suo punto di vista. “Credo che la mamma di Nicola avesse paura proprio di questo, perché è un ragazzo che non possiamo dimenticare com’è entrato nella Casa, quindi non ha la stessa razionalità e la stessa lucidità di tutti noi, adesso non possiamo farcelo non piacere… Non lo sto giustificando”, afferma la bionda. “Da certe affermazioni però bisogna prendere le distante, fragili o non fragili, è nostra responsabilità se mandiamo in onda certe stupidaggini”, controbatte Signorini.

“Non lo sto giustificando - chiarisce ancora Sonia - Lui però ha detto ‘Vai da chi ti tratta male’ usando probabilmente una confessione che gli ha fatto Miriana di situazioni sue precedenti e da persona ferita gliel’ha buttata lì, come a dire: ‘Non apprezzi me, torna da chi ti tratta male’. Sto semplicemente dicendo di non dimenticarsi che Nicola è entrato quando forse sarebbe dovuto andare da un’altra parte e non nella Casa del Grande Fratello... Anche Miriana è certamente una vittima in questo caso...”.

Signorini, dopo aver ascoltato le parole della Bruganelli, replica: “Una cosa che tengo molto a precisare è che Nicola, dopo una serie di colloqui, analisi, è arrivato nella Casa del GF con il placet di un team di psicologi che hanno ritenuto che questo percorso lo potesse assolutamente aiutare”. Il conduttore del reality conosce le difficoltà nell’integrarsi nel meccanismo di gioco di Pisu, ma ciò non vuol dire perdonarlo quando fa dichiarazioni scellerate, come in questo caso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2021.