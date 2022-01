Sonia Bruganelli farà di nuovo il GF Vip l'anno prossimo? Decisione presa: l'annuncio

Sonia Bruganelli rivela se l’anno prossimo farà nuovamente il GF Vip. La sua decisione l’ha già presa da tempo, a Chi, che le regala anche la cover del settimanale, confessa: “Vorrei spendere una parola per ringraziare Alfonso Signorini. L’avermi scelta per il suo GF Vip, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a ‘Chi’ che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco me vogliono…”.

L’esperienza in tv della bionda 47enne nel ruolo di opinionista del reality si ferma qui. Sonia, produttrice, ha altri progetti lavorativi: continuerà a spendersi per la Sdl, agenzia di scouting, di cui è socio pure il marito Paolo Bonolis, 60 anni. Insieme selezioneranno nuovi format o ne scriveranno di nuovi. “Lavorerà con noi anche Stefano, figlio nato dal primo matrimonio di Paolo. Stefano lascerà gli Stati Uniti e inizierà partendo dalla gavetta, ovvero dalle fotocopie. Sarà bellissimo perché Paolo potrà recuperare il tempo perduto, quello che non ha potuto dedicare a suo figlio quando era giovane. Questa scelta mi emoziona”, confida.

Sonia Bruganelli oggi è una donna sicura di sé. Quando deve svelarsi dice: “Io amo le critiche lontane dai facili consensi. Crede che mi serva una psicologo? Sono troppo contorta? Guardi che sono andata in cura. L’ho fatto per un paio d’anni, dopo la nascita di mia figlia Silvia, mi ha aiutato, ma a un certo punto bisogna chiudere per migliorare. Io sono migliorata”.

Mamma premurosa di Silvia, 19 anni, Davide, 17 e Adele, 14, Sonia dei figli dice: “Partiamo da Davide, che tra poco compirà 18 anni e io ho paura. E' un bel ragazzo con un cognome famoso: spero che abbia spalle larghe per sbagliare, cadere, soffrire e rialzarsi. Poi c’è Adele, ragazza indipendente, molto coerente, più grande della sua età, 14 anni. Lei vive fuori da questa epoca: fa teatro, è appassionata di fumetti, scrive racconti sul giornalino della scuola, è l’artista creativa e curiosa di casa. Infine Silvia, il nostro supereroe. In questo momento di pandemia, lei con i suoi 19 anni riempie le nostre giornate con la sua solarità, con la sua voglia di vita: ama vedere musical e si diverte con poco, che per noi è moltissimo. Sa, tra i miei figli Silvia è la più risoluta”.

Ha una vita che le piace, quando però le viene dato dell’outsider della tv, ribatte: “Ma no! Sono l’opinionista del Grande Fratello Vip. Mi piacerebbe però che le persone non mi considerassero fredda. Io sono di cuore, amo far famiglia, provo a non lasciare nessuno indietro. Cerco sempre opportunità per i più giovani, cerco sempre di motivare i ragazzi che lavorano per Sdl. Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna”.

Se le si domanda di cosa si penta, Sonia risponde: “Come molti, in passato ho sbagliato a fidarmi delle persone sbagliate. Ma ho perso così tante volte che ora ho una corazza d’acciaio. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io... Mi sa che devo tornare in cura dallo psicologo”. Come però sottolinea lei stessa: “Oggi cammino da sola, ma su un tacco dodici Blade”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2022.