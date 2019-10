Sonia Bruganelli è apparsa elegantissima e in grande spolvero alla presentazione romana del libro del marito Paolo Bonolis. Il noto conduttore ha da poco pubblicato la fatica letteraria ‘Perché parlavo da solo’, in cui si racconta come mai aveva fatto prima, e ha organizzato nella Capitale un evento a cui hanno preso parte molti amici del mondo dello spettacolo e non solo.

La produttrice 45enne ha sfoggiato uno dei suoi sorrisi più smaglianti, scegliendo un look total black. Gonna Fendi nera, maglia girocollo e cinturone in vita, entrambi neri. Black anche le scarpe col tacco.

Tra gli altri sono arrivati al Teatro Eliseo anche Paolo Perego e Lucio Presta, Rita Dalla Chiesa e Federico Moccia. Mentre si preparava in camerino Sonia è stata raggiunta poi dall’amica Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, con cui ha scattato anche qualche foto poi prontamente caricata sul social. Le due sono inseparabili e in quest’occasione speciale Flora non poteva proprio mancare.

Scritto da: la Redazione il 30/10/2019.