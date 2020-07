Sonia Bruganelli e Laura Freddi insieme: 'Ci odiamo davvero?'. La verità

Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono insieme, sedute l’una vicina all’altra, in diretta sul web. Una volta per tutte svelano la verità: “Ci odiamo oppure no?”. La showgirl 48enne, ex storica, di Paolo Bonolis, è ospite a Casa SDL della moglie 46enne del conduttore. I gossip sulla presunta rivalità tra le due si sono sempre ricorsi negli anni: le due decidono di mettere un punto.

“Ho invitato il passato dell’uomo con cui oggi sono felicemente sposata”, dice Sonia nel presentare la Freddi. “Ci odiamo davvero? Ma quale odio!”, aggiunge subito. Laura replica: “E’ un gioco, si gioca… dei giornali, non nostro! E noi oggi siamo qui per mettere un bel punto e far partire un’altra pagina della nostra vita che dettiamo noi e non gli altri”.

VIDEO

Laura Freddi si dice stanca delle domande su Paolo Bonolis che puntualmente le vengono rivolte: “L’ultima volta è stata colpa tua perché durante una diretta hai letto una domanda a Bonolis e hai scatenato l’inferno!”, dice. “Non hai detto una cosa carina, hai detto che non siamo amiche!”, ribatte la Bruganelli. “Ma detto da me ha un altro senso, ma non siamo amiche! L’amicizia è una cosa diversa!”, precisa la Freddi.

Sonia chiarisce il suo punto di vista: “Io credo che nel momento in cui si mettono delle notizie sul web debba essere un qualcosa di reale ma temporalmente presente sennò vale tutto". Poi precisa: “Da un punto di vista di lealtà è sbagliato chiedere a Laura di Paolo. Non è diventata Laura Freddi per Paolo Bonolis!”.

“Io parlo di Paolo perché ha fatto parte della mia vita. Io non voglio rinnegare il bene che ho voluto e voglio tutt’ora però quando mancano di rispetto nelle famiglie e si entra nelle problematiche delle famiglie, lì non ci vedo più e spaccherei il pc! Non si toccano le famiglie di nessuno e per questo a volte i social li odio!”, sottolinea la Freddi. Chiamato in causa Paolo Bonolis interviene: “Perché state facendo questa cosa? Ma alla gente che cosa gliene frega?”, scherza.

Ed ecco subito arrivare un gustosissimo siparietto. Il conduttore sgancia la bomba: “Io sono sposato con Sonia da 23 anni in cui mentre con Sonia ho fatto 3 figli, con Laura ci vediamo ogni tanto di nascosto e facciamo ses*o*!”. Sonia e Laura ridono e gli dicono di smetterla di dire certe cose. “Domani mi richiamano tutti, anche mio marito e mi caccia di casa stavolta!”, esclama la freddi. Il conduttore commenta: “Ma tuo marito non è quello che sta con mia moglie?”.

Laura si lancia e propone una sitcom a tre, Bonolis rilancia: “Perché non facciamo un’orgia?”. Il presentatore poi chiarisce: “Non sono in imbarazzo ma non capisco perchè la gente si interessa della vita altrui”.

Sonia Bruganelli elogia la Freddi: “E’ una bellissima donna dal punto di vista interiore, infatti vi vedevo benissimo perchè lui è pulito, io riesco a sporcarmi un po’ di più, lui invece…”. Poi confida il desiderio di lavorare con lei: “Io e Laura abbiamo deciso di lavoreremo insieme!”. Bonolis è colpito e dice: “Siete due persone bellissime con cui ho avuto la fortuna di condividere allora e oggi una parte bellissima della mia vita”. E’ contento della possibilità di poter frequentare Laura con la sua famiglia e la piccola Ginevra. Così la moglie rilancia: “Laura da settembre potrebbe essere un nuovo acquisto di SDL Tv e Paolo Bonolis lo mettiamo in seconda serata!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2020.