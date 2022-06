Sonia Bruganelli, l'ammissione su Laura Freddi in tv: 'L'ho odiata per un sacco di tempo’

Sonia Bruganelli e Laura Freddi si confrontano in tv, ospiti entrambe di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La moglie e l’ex fidanzata di Paolo Bonolis quando si vedono si abbracciano: ora sono legate da una profonda amizicia, eppure non è sempre stato così. La produttrice 48enne fa un’ammissione inaspettata. “L’ho odiata per un sacco di tempo”, confessa parlando della showgirl 50enne.

La Bruganelli, schietta come al solito, non nasconde di aver provato una certa rivalità nei confronti di Laura in passato. Sull’ex ragazza di Non è la Rai e il legame col marito 60enne dice: “Secondo me era la donna per lui”. Laura Freddi, un po’ in imbarazzo, replica: “Non ero ancora una donna ai tempi, ero una ragazzina”. “E’ per questo... Tu eri la sua anima gemella”, controbatte Sonia.

L’ex opinionista del GF Vip poi prosegue, rivolgendosi a Serena Bortone: “Adesso la vedi che c'ha un po' di rughette, ma questa a vent'anni era 'na freg*a pazzesca". Il pubblico ride per il termine poco ortodosso usato per descrivere la bellezza della Freddi e applaude.

Sonia Bruganelli continua e ammette: “Io ero alta un barattolo, ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l'ho odiata per un sacco di tempo”. In seguito le cose sono cambiate: “Poi l'ho conosciuta e mi sono detta: 'Ah così è... è un gattino'. E non l'ho odiata più”. Ora vanno d’amore e d’accordo. Laura Freddi ha un bel legame d’affetto pure con Paolo: l’artista è legata da tempo a Leonardo D’Amico da cui ha avuto la sua unica figlia, Ginevra, 4 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2022.