Sonia Bruganelli, il marito Paolo Bonolis l'aspetta alzato dopo il GF Vip: ecco perché

Sonia Bruganelli racconta la sua esperienza in tv da opinionista al GF Vip e rivela un curioso particolare: il marito Paolo Bonolis, nonostante lo show finisca all’1,30 circa, l’aspetta alzato a casa dopo la chiusura del reality. La bionda produttrice a Tv Sorrisi e Canzoni spiega il perché.

“Mi deve aprire per forza lui perché tutti in casa mia hanno le chiavi e io non ci penso. Così lo trovo sveglio. All’inizio fa finta di niente e io faccio la vaga. Poi inizia a commentare e ne nasce un dibattito, solo che lui è bello sveglio perché magari è riuscito a dormire, mentre io sono sfinita”, confessa Sonia.

Il famoso conduttore 60enne le dà anche alcune ‘dritte’ che l’aiutano in tv al reality: “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: ‘Taci’. Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. Fare l’opinionista significa esprimere opinioni, ma se le hai. Dico quello che penso nel momento in cui ha senso farlo, me lo ha insegnato lui. Come pure a essere coerente con quello che si è senza ferire le persone. Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene”.

La Bruganeli ha detto di sì al GF Vip per i figli, che lei porta quasi sempre in studio a Cinecittà: “I miei due figli grandi amano il GF, lo abbiamo visto tanto insieme. Allattavo la maggiore, Silvia, che ora ha 18 anni, guardandolo. Mi accompagnano una volta lei e una volta Davide (che ne ha 17) perché ci sono personaggi che conoscono. Mentre la più piccola, Adele, di 13, è interessata ad altro. Sono stati loro a convincermi. Prima di accettare ho chiesto se erano d’accordo, visto che hanno già un papà famoso. Ma loro si divertono. Davide ogni tanto mi prende in giro e commenta per finta contro di me”.

Sonia pensa che questa sia solo una parentesi: “La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela”. Lei ama il suo lavoro: “ Dal 2005 ho una società di produzione, la Sdl, che ora ha anche un canale sul web per il quale ho creato il format ‘I libri di Sonia’ nel quale presento alcuni autori. Ora però mi sto dedicando a scoprire nuovi talenti sia tra gli scrittori (faremo un’edizione di ‘I libri di Sonia’ con giovani talenti italiani) sia nella moda. Ho scelto per esempio di farmi vestire al GF Vip, oltre che da grandi firme, anche da quattro stilisti emergenti, a partire da Riccardo Lamanna”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2021.