Sonia Bruganelli rivela: 'Non facevo foto a mia figlia Silvia'. Ecco perché

Sonia Bruganelli in tv per la prima volta rivela: “Non facevo foto a mia figlia Silvia”. La produttrice, ora opinionista del GF Vip, spiega il perché. Ospite a Verissimo, la moglie di Paolo Bonolis confida il motivo per cui ha immortalato la piccola solo da quando aveva 4 mesi.

Silvia, la primogenita della 47enne, mamma pure di Davide, 17 anni, e Adele, 12, a causa di cardiopatia grave è stata operata appena nata. Ora 18enne, a causa di un’ipossia sopravvenuta sette giorni dopo l’intervento, ha riportato dei danni permanenti. Sonia racconta quanto fosse sconvolta quando all’ottavo mese di gravidanza ha scoperto il problema di salute della sua bambina.

“Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”, svela.

La Bruganelli poi emozionata aggiunge su Silvia: “Ora quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso”. Parla anche del rapporto con il popolarissimo conduttore 60enne con cui si è sposata nel 2002: “Siamo sicuramente due genitori molto presenti. Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha spettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2021.