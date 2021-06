Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si prepara in palestra per fare l’opinionista al GF Vip. In una diretta social insieme all’amico Alessandro Boero, da cui la bionda è inseparabile, rivela: “Dopo sarò umile, andrò in tutte le sagre”. E’ entusiasta dell’occasione che le è stata data, la produttrice 47enne si allena duramente, desidera essere al top per il debutto al reality show, anche se ancora non ha firmato il contratto: rivela che la sua forma fisica non la convince appieno e questo potrebbe bloccare tutto. Il marito, intanto sempre via Instagram commenta, rivolgendosi ad Alfonso Signorini che l’ha scelta in coppia con Adriana Volpe come sua spalla in studio: “E mo so ca..i tuoi”.

“Grande Fratello Vip a noi due!!! Che fatica fare la tv! Alfonso Signorini ci volevi tu per farmi fare ginnastica. Estate a prova di paparazzi”, scrive Sonia Bruganelli a commento di una foto che condivide in cui si fa vedere mentre è impegnata ad allenarsi. La bionda è felice di debuttare da opinionista del GF Vip, anche se un po’ preoccupata, vuole essere perfetta. E infatti confessa: "Non ho ancora firmato perché la mia linea non mi convince". Crede di avere troppi chili in più.

“La televisione ingrassa 5 chili, per me anche 7 o 8”, spiega all’amico nella diretta Instagram. Forse è terrorizzata dall'apparire fuori forma. Dall’1 luglio sarà a Formentera, l’isola delle Baleari dove ama ogni anno andare in vacanza con la sua famiglia. Farà ginnastica anche lì, pronta a essere al top per metà settembre, quando il GF Vip prenderà il via.

“Non so chi ci sarà nel cast”, spiega la Bruganelli, rispondendo ai tanti che vorrebbero sapere. Sempre al centro delle polemiche, accusata di sfoggiare una vita extra lusso incurante degli altri, Sonia poi incredula dei tanti commenti positivi che le arrivano dice: “Che carini che siete! Non è che poi mi volete bene? Io non sono cattiva…”.

Prima che lo show inizi vuole fare una diretta con Antonella Elia, che si è espressa sulle nuove opinioniste del GF Vip attaccando Adriana Volpe, definita “maestrina” e riservando invece parole di elogio per Sonia. “Mi piacerebbe”, rivela.

“Amici dopo il GF Vip vado a tutte le sagre, cambio vita, voglio essere umile, voglio lavorare mettendoci la faccia, voglio andare nelle sagre, nelle convention, fiere di paese. Chiamatemi, anche per varare le navi. Farà tutto per sfruttare questa notorietà che mi darà il Grande Fratello”, sottolinea Sonia Bruganelli. E poi ironizzando sul suo look per la tv dice: “Le scarpe Casadei? Metterò solo sandali infradito...".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/6/2021.