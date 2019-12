Sonia Bruganelli chiede a Babbo Natale un orologio da oltre 30mila euro ed è polemica

Sonia Bruganelli nella sua letterina a Babbo Natale chiede un orologio da oltre 30mila euro. La moglie di Paolo Bonolis ancora una volta pare ostentare lusso, anche nell’esprimere semplicemente un desiderio. Sul social pubblica la foto dell’orologio in questione e scrive: “Caro Babbo Natale...ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”. Le sue parole indignano il popolo della Rete e subito scoppia la polemica.

La letterina a Santa Claus condivisa via Instagram è solo una semplice provocazione della bionda? Sonia Bruganelli pare proprio infischiarsene dei commenti maligni che arrivano. Condivide la foto di un costosissimo orologio, un modello classico di un noto brand di orologi svizzeri, con cinturino in acciaio e corona di 56 diamanti sulla lunetta. Il suo prezzo supera abbondantemente i 30mila euro. I follower sul web si infuriano e la massacrano, ma la produttrice sposata con il noto conduttore non fa una piega.

"Sei una burina, cafona, arricchita!! Hai vissuto fino a ieri da pezzente nei bassi fondi", scrive un’utente, che riempie il messaggio anche di insulti gravi e fuori luogo. ”La parola umiltà nemmeno sai cosa significa, fino a ora ostenti sfacciatamente la riccanza di tuo marito e la bella vita", sottolinea un altro: "Che donna superficiale che sei ma soprattutto provocatoria... Poverina!”, le fa sapere un’altra ancora.

Sonia non replica. Solo qualche settimana fa a Chi aveva dichiarato di aver fatto un passo indietro sul social per proteggere la sua famiglia e i figli: ”Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”. Evidentemente ha cambiato idea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/12/2019.