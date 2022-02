Sonia Bruganelli, pace con Adriana Volpe in tv tra abbracci e complimenti: 'Le voglio bene’

Sonia Bruganelli nel giorno del suo compleanno si scioglie in tv e a Verissimo mostra il suo lato più dolce. La bionda fa finalmente pace con Adriana Volpe, a cui regala abbracci e complimenti, colpita anche dalle belle parole che la collega pronuncia su di lei. “Le voglio bene”, sottolinea la neo 48enne.

Avevano fatto della loro rivalità un cavallo di battaglia al GF Vip come opinioniste perennemente in disaccordo, a distanza di 5 mesi e mezzo dall’inizio del reality show si sono conosciute meglio e il rapporto è cresciuto. “Abbiamo creato un feeling: è wrestling in studio, penso si veda, e sano caz*eggio in pubblicità. Ci diamo una mano, ci consigliamo”, rivela Adriana. “Io le voglio bene”, confessa Sonia.

“Sonia interpreta questo personaggio di donna un po' ruvida, cinica, ma basta pochissimo per farla emozionare, non è come vuole apparire e a me piace quel suo lato sensibile. Al GF Vip ha tantissime volte gli occhi lucidi anche se fa di tutto per nasconderlo”, sottolinea la Volpe. La Bruganelli, ascoltandola, si emoziona. “Posso abbracciarla?”, chiede. Poi si alza e cinge la conduttrice con calore e affetto.

“Adriana vive di emozioni, lei vorrebbe vedere sempre tutto rosa e a cuori, è un suo pregio, ma io non sono così”, precisa subito dopo la produttrice, facendo però capire che un sano equilibrio con lei è stato finalmente trovato.

E’ un giorno speciale, non solo per la pace con la Volpe. Sonia in serata a Roma celebra il suoi 48 anni con una cena super ai Parioli da Johnny Micalusi Ristorante. Accanto a lei Paolo Bonolis e i tre figli Silvia, 19 anni, Davide, 17, e Adele, 13, la madre Giulia e tantissimi amici pronti a celebrarla con amore, regalandole una notte piena zeppa di felicità.

