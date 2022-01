Sonia Bruganelli rivela perché non sopporta la Caldonazzo: 'Si presentò non invitata'

Non corre buon sangue tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli, volano gli stracci a distanza tra la showgirl 52enne e la produttrice 47enne. La moglie di Paolo Bonolis in tv e in una diretta social spiega perché non sopporta l’ex di Massimo Troisi, nella Casa, però, arriva l’affondo della gieffina vip. Puntuale e graffiante, Sonia ribatte con una frecciata via social: non finirà qui.

Alfonso Signorini chiede a Sonia il perché dell’antipatia nei confronti della Caldonazzo. “Dai… Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathaly Caldonazzo”, replica sarcastica la Bruganelli. Non è tutto, in una diretta social, poco prima dell’inizio del reality show su Canale 5, la bionda racconta: “Tutti mi state chiedendo perché non provo simpatia per Nathalie. Non so, forse vorrei dirlo in puntata, però ecco diciamo che io avevo una linea di abbigliamento e di borse e lei voleva prestare il suo volto. Sai quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Un po’ come con Carmen Russo con la questione del matrimonio”. Fa riferimento sempre a Nathaly e al misterioso invito ricevuto per le nozze da Enzo Paolo Turchi e che Carmen ha negato sia stato inviato.

“Io mi sono trovata Nathalie all’inaugurazione del negozio - sottolinea ancora Sonia - in più voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto ‘ma perché ti devo dare un cadeaux?’”.

Nathaly proprio non manda giù la frecciata al vetriolo dell’opinionista del GF Vip. Nella Casa torna sull’episodio. Parlando con Miriana Trevisan e Barù sbotta: “Sonia è acida, fa le battute cattive. Dice noi falliti, noi che non abbiamo storie. Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storie siamo a cavallo. Causa effetto, io non inizio mai per prima”.

La Caldonazzo ci va giù dura con la Bruganelli, che non potendole rispondere faccia a faccia, affida il suo affondo ancora una volta alle sue IG Stories. Replica alla battuta sul jet privato che Bonolis pagherebbe perentoria: “Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?”. Poi ringrazia i suoi fan per il sostegno: “Vi ringrazio tutti, ma stiamo parlando di niente”. Intanto Adriana Volpe, per indispettire ancora di più la ‘collega’, rende immune proprio Nathaly. E’ probabile che lo scontro diventi forte con lo zampino di Signorini al GF Vip.

Scritto da: la Redazione il 17/1/2022.