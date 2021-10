Sonia Bruganelli, incredibile ma vero: ecco chi è stato il suo primo fidanzato

Sonia Bruganelli rivela chi è stato il suo primo fidanzato. La bionda produttrice, ora opinionista al GF Vip, intervistata da Chi confessa il nome ed è sorprendente, un vero ‘insospettabile’… La moglie di Paolo Bonolis in passato è stata legata a Gabriele Paolini, il famoso disturbatore della tv.

Sonia Bruganelli lascia tutti a bocca aperta. Quando le si domanda chi sia stata il suo primo fidanzato, confida: “Gabriele Paolini: era carinissimo, riccio, moro, mi piaceva. Avevo 7 anni”.

La 47enne in effetti era solo una bambina, ma descrive il 46enne come un piccolo dolcissimo Cupido, proprio lui, l’uomo più detestato dai giornalisti, divenuto noto per le sue apparizioni di disturbo nel corso dei collegamenti esterni in diretta televisiva, attualmente recluso nel carcere di Rieti dove sconta una pena definitiva di 8 anni per un cumulo di reati che va dalla produzione di materiale pedopornografico, all'induzione alla prostituzione, fino alla tentata violenza sessuale su minori.

Sonia non si nasconde e lo rivela, ma è stata sicuramente una clamorosa svista fatta in tenera età. Poi, da grande, ha messo su famiglia con uno dei presentatori più amati della televisione italiana, simpatico e rassicurante: Paolo Bonolis, 60 anni, la sua certezza.

Scritto da: La Redazione il 6/10/2021.