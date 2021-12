Sonia Bruganelli salta il GF Vip per andare in vacanza?

Non c’è niente da fare: Sonia Bruganelli è davvero una che sa come affrontare la vita. A quanto pare la moglie di Paolo Bonolis avrebbe fatto sapere che non parteciperà a una puntata del ‘Grande Fratello Vip’, di cui è opinionista dallo scorso settembre, per andare in vacanza. La 47enne romana e la sua famiglia amano trascorrere lunghi soggiorni in località da sogno durante le Feste, spesso in compagnia di amici famosi e non. E a quanto apre anche quest’anno la tradizione non sarà interrotta.

A raccontarlo è stato Gabriele Parpiglia, amico di Sonia, a ‘Casa Chi’. Ha detto: “Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”.

“Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto. Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto ‘l’ok’ di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso”, ha aggiunto.

Facendo un breve “calcolo” sembra che a sostituire Sonia sarà quindi Eleonoire Casalegno.

