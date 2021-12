Sonia Bruganelli sostituita da un’ex del marito al GF Vip

Sonia Bruganelli è volata al caldo. La produttrice e opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ si trova in questi giorni in vacanza a Dubai e non tornerà in tempo per prendere parte alla puntata del reality di Canale5 del prossimo 3 gennaio. Così al suo posto arriverà una sostituta ad affiancare Adriana Volpe. Di chi si tratta? Di una storica, probabilmente la “più storica”, ex di Paolo Bonolis: Laura Freddi.

Qualcuno in queste ore ha insinuato che la scelta di chiamare a sedere sulla sedia di opinionista del format una donna che ha avuto una lunga relazione col marito della Bruganelli non sia casuale, ma una “vendetta” di Signorini nei confronti della stessa Sonia. Questa circostanza è stata però smentita dalla 47enne romana in persona. “Ma lo abbiamo deciso insieme”, ha fatto sapere via social. Inoltre Sonia e Laura sono in ottimi rapporti da anni.

Nel frattempo la famiglia Bonolis come tanti volti noti dello showbusiness italiano si trova all’estero per passare Capodanno e iniziare i primi giorni del 2022 con temperature da sogno. Se loro hanno scelto Dubai, tanti altri hanno preferito le Maldive, gettonatissime nonostante la pandemia.

Scritto da: la Redazione il 29/12/2021.