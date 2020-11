Sonia Bruganelli spara a zero su Giulia Salemi: 'Lei è quella che...'

Sonia Bruganelli spara a zero su Giulia Salemi. La moglie di Paolo Bonolis, amica di Elisabetta Gregoraci, a Casa Chi dice la sua sull’influencer italo-persiana 27enne ed è pungente. “Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto…”.

Non si risparmia. Interrogata sullo scontro in diretta tv durante la puntata serale del GF Vip e poi subito dopo tra Giulia ed Elisabetta in merito alle serate estive in Sardegna e alla vicinanza sospetta della Salemi a Flavio Briatore, Sonia Bruganelli è lapidaria, ma tagliente: "Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che cosa stiamo parlando?”.

La produttrice 46enne non fa sconti: non ha una grande considerazione della Salemi e non ha alcun problemi a farlo intendere in modo piuttosto esplicito. Del resto il red carpet di Giulia e Dayane al Lido nel 2016 lasciò tutti a bocca aperta e fece scandalo. Una in arancio e l’altra in rosa shocking con indosso gli firmati dal designer Matteo Evandro Manzini, le due misero in mostra le loro grazie con spacchi vertiginosi ben oltre la ‘farfallina' di Belen e non indossando la biancheria intima.

Sonia ricorda l’episodio in maniera sprezzante e sui social in molti polemizzano. “2020, un vestito fa una donna. Ribrezzo. Oltre per l’uscita che arriva da una donna, ma le risate e gli applausi annessi… Trovo tutto questo disgustoso e inconcepibile. Qui non si tratta di opinioni, ma divulgazione di pura ignoranza. Vergogna!”, scrive un’utente.

“Elichettare una persona per un vestito con tanto di risate accompagnate è veramente squallido! Giulia non è un vestito! E’ umile, determinata, educata! Non si può nel 2020 sentire ancora questi discorsi”, sottolinea un’altra follower. Tantissimi i commenti contro la Bruganelli e le sue parole impietose contro la Salemi.

