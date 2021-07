Sonia Bruganelli ufficializza ruolo al GF Vip: 'Ho già il dubbio di aver sbagliato’

Sonia Bruganelli, che fino ad oggi non aveva confermato al 100 per 100 la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ come opinionista (anche se la notizia era data da tutti per certa), ha finalmente sciolto ogni riserva. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si è però già detto di essere dubbiosa di aver sbagliato ad accettare la proposta di Signorini. La moglie di Paolo Bonolis ha spiegato: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”.

Quando le è stato chiesto se prenderebbe in considerazione l’ipotesi di partecipare in futuro anche come concorrente del programma, ha risposto: “Ecco, già la domanda mi fa venire il dubbio di aver fatto una scelta sbagliatissima. Ma sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione. Poi torno alla mia Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro! Continuerò anche a condurre I libri di Sonia, un programma di incontri con scrittori importanti per parlare dei loro libri, alla luce della mia grande passione per la lettura”.

Sui social è seguitissima (e criticatissima), ma la 47enne ci tiene a sottolineare che Instagram non è un reality. “Nel reality alla fine esce sempre quello che sei. Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti, rappresenta quello che vorresti essere”. “È una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare”, ha aggiunto.

Sugli hater ha poi detto: “Molti fingono di essere diversi da quello che sono, ma tutti abbiamo una doppia faccia, e la nostra anima nera emerge violentemente con l’anonimato”.

Infine Sonia ha raccontato quale consigli le ha dato Paolo in vista dell’esperienza su Canale5: “Soprattutto uno: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”.

Nel frattempo si gode le vacanze alle Baleari con amici e famiglia. “Lui non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo. In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè. Io invece gli riempio la casa di persone, intorno a lui c’è un vortice di attività. Qui al mare siamo in nove persone, è già un po’ come stare nella casa del Grande Fratello”, ha concluso la mamma di Silvia, Adele e Davide, tutti e tre nati dal matrimonio, celebrato nel 2002, con il conduttore romano.

Scritto da: la Redazione il 22/7/2021.