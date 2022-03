Sonia Bruganelli vuole far fuori la Volpe? 'Resto al GF Vip solo se…’

Sonia Bruganelli aveva detto di non voler tornare a sedere nella postazione di opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ anche durante la prossima edizione del reality. La moglie di Bonolis ora però pare aver fatto una mezza marcia indietro e dettato condizioni alla produzione del programma nel caso in cui Signorini volesse assolutamente averla nella squadra. La 48enne accetterebbe solo se al suo fianco non ci fosse Adriana Volpe, ma neanche qualcun altro. Vorrebbe il ruolo di opinionista unica. Lo ha raccontato a SuperGuida Tv.

Quando le è stato chiesto cosa pensi delle critiche della Volpe, che recentemente ha fatto sapere di pensare che le dichiarazioni di Sonia riguardo la sua indisponibilità ad essere nuovamente opinionista del programma sarebbero solo una strategia per alzare la posta, la Bruganelli ha risposto: “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo”.

“Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… A meno che…”, ha proseguito. Ha così lasciato la porta ancora aperta, ma dettato delle condizioni molto particolari. Ha concluso: “Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”.

Scritto da: la Redazione il 7/3/2022.